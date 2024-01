Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Feuerwehreinsatz nach Kellerbrand

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einem Brand in einem Kellerraum eines Gebäudes und zu einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagvormittag in der Hansjakobstraße Ecke Brühlstraße gekommen. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache, möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes, kam es gegen 09.45 Uhr, in einem Raum mit Sauna im Kellerraum des Gebäudes zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Ein Bewohner des Hauses entdeckte den Brand kurze Zeit später und verständigte die Feuerwehr. Daraufhin rückten die Feuerwehrabteilungen Zimmern ob Rottweil und Rottweil mit neun Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brandort aus und brachten das Feuer auch schnell unter Kontrolle. Durch die Brandzehrung und den Löscheinsatz entstand in dem betroffenen Kellerraum nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Auch zwei Rettungswagenbesatzungen waren vorsorglich eingesetzt, mussten jedoch nicht tätig werden.

