Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar, BAB A81) Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - 17.000 Euro Schaden

Horb am Neckar, BAB A81 (ots)

Etwa 17.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, auf der Bundesautobahn A 81 in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Horb am Neckar ereignet hat. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgart musste ein 33-jähriger Golf-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen im Bereich einer Baustelle etwa eineinhalb Kilometer nach der Anschlussstelle Horb verkehrsbedingt abbremsen. Ein dem Golf folgender 52-jähriger Renault-Fahrer reagierte zu spät und fuhr in das Heck des bremsenden Golfs. Auch ein hinter dem Renault befindlicher 56 Jahre alter Fahrer eines Mercedes bremste zu spät und prallte in das Heck des Renaults. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Während der Mercedes bedingt fahrbereit blieb, mussten der Renault und der Golf abgeschleppt werden.

