POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven informiert: Mögliche Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Bremerhavens zum Beginn der kommenden Woche

Bremerhaven (ots) - Die gestohlene Ware noch schnell wieder loszuwerden: Das versuchte am gestrigen Donnerstag, 4. Januar, ein Ladendieb in Bremerhaven-Mitte. Gegen 14 Uhr beobachteten zwei Angestellte eines Einzelhandelsgeschäftes in der Bremerhavener Fußgängerzone, wie ein Mann sich zunächst eine Geldbörse aus der Auslage einsteckte und dann mit einem Paar Schuhe und einer Jogginghose in der Umkleidekabine ...

