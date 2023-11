Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis/Raum Aalen: Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Katze ausgewichen - rund 25.500 Euro Schaden

Eigenen Angaben zufolge wich eine 29-Jährige am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Weidenstraße mit ihrem Audi einer die Fahrbahn querenden Katze aus. Hierbei prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der im weiteren Verlauf gegen einen Gartenzaun geschoben wurde. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 25.500 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Aalen-Röthardt: Gegen Baum gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagabend kurz vor 18 Uhr ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand. Mit seinem Opel Corsa kam ein 77-Jähriger auf der Bergbaustraße von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neresheim: Unfallflucht

Auf dem Dossinger Weg streifte der bislang unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr den Pkw einer 32-Jährigen, wobei an deren Fahrzeug der Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Wilhelmstraße / Im Hasennest missachtete eine 82-jährige VW-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr den Mercedes-Sprinter eines 61-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Aus einer Tiefgarage kommend, fuhr ein 43-Jähriger am Montagmittag gegen 12 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf die Weiße Steige ein. Dabei übersah er den Citroen einer 37-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand.

Aalen: Vorfahrt missachtet - Radlerin leicht verletzt

Kurz nach 18 Uhr am Montagabend befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg der Neßlauer Straße in Richtung Ortsmitte. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog zeitgleich nach rechts in die Neßlauer Straße ab und erfasste die Radlerin. Diese stürzte auf die Straße, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher, der mit einem grauen Fahrzeug unterwegs war, fuhr davon, ohne sich um die Frau zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell