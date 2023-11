Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Aalen (ots)

B 290, Gem. Blaufelden: Bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Am Montag gegen 19:05 Uhr befuhr ein 71-Jähriger die B 290 von Blaufelden in Richtung Rot am See mit seinem PKW Opel. Kurz vor der Abzweigung zum Schuckhof verlor er auf der schneeglatten Fahrbahn, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Auto und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Er stieß hier frontal mit dem entgegenkommenden PKW Hyundai eines 33-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren aus Rot am See und Gerabronn, die mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt waren, gerettet werden. Der 71-jährige Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte um 22:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Blaufelden wurde eine Umleitung eingerichtet. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter in die Ermittlungen einbezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell