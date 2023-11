Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Behördengebäude, Pkw zerkratzt, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Behördengebäude

Zwischen Sonntagmorgen 02 Uhr und Montagmorgen 06 Uhr brachen Diebe in ein Behördengebäude in der Karl-Kurz-Straße ein. Hierzu verschafften sie sich gewaltsam über eine Türe Zutritt zum Gebäude und durchsuchten dort mehrere Räumlichkeiten. Die Diebe öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten aus diesem diverse Blanko-Dokumente. Ebenfalls verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schrozberg: Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntagabend 19 Uhr und Montagvormittag 09:50 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Schlossgasse geparkten Audi, indem er diesen zerkratzte und die Reifen zerstach. Dadurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Ilshofen: Unfallflucht

Ein Lkw-Fahrer war am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr auf der L1040 unterwegs und bog nach rechts in Richtung Ilshofen in die L2218 ein. Dabei kam er aufgrund der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und streifte an der Leitplanke entlang. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro an der Leitplanke. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer streifte zwischen Sonntagabend 23:15 Uhr und Montagmorgen 08:15 Uhr einen in der Hessentaler Straße am Fahrbahnrand geparkten BMW und beschädigte dessen Außenspiegel. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell