Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Einbrüche

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch

Zwischen Dienstagmorgen und Samstagnachmittag verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schmalkalder Straße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen dem 12.11.2023 und dem 26.11.2023 brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung im Brettacherweg ein und entwendeten aus dieser Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach: Einbrüche

Am Samstagabend in Zeit zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr wurde in der Köngisberger Straße in Schmiden in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Hierzu haben die Einbrecher eine Terrassentüre aufgebrochen. In der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 2000 Euro entwendet. Bei einem Nachbargebäude scheiterte am Samstag ein Einbruch. Das Fenster offensichtlich hielt dem Aufbruchsversuch stand. Der Schaden am Fenster wurde auf 1000 Euro beziffert. Ein weiterer Einbruch wurde in der Korber Straße registriert. Dort haben die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr die Glasscheibe einer Balkontüre eingeworfen. Nach den ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher sich aber einen Zugang zum Gebäude verschafft. Möglicherweise wurde sie bei der Tatbegehung gestört. Die Polizei in Fellbach bittet nun zu den Tatbegehungen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Weitere Hinweise zum Einbruchsschutz und Sicherungsmöglichkeiten erhalten Sie auf folgender Webseitehttps://www.k-einbruch.de/

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Fellbach berät Sie zudem neutral, kostenfrei und bei Ihnen vor Ort. Termine können unter Telefon 0711/5772-200 oder per Mail unter aalen.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell