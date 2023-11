POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Aalen: Geparkten Pkw beschädigt Am 25.11.2023 wurde in Aalen in der Eduard-Pfeiffer-Straße gegen 02:20 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz durch den Eigentümer eines grauen 3er BMW festgestellt, dass an seinem Pkw das linke Rücklicht eingeschlagen wurde. Nach derzeitigen Informationen gibt es keine Hinweise auf den Täter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361 524150 entgegen. ...

