Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hegne/Landkreis Konstanz) Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung auf der B33 -Zeugensuche- (25.06.2023)

Konstanz (ots)

Zu einer Körperverletzung nach einem Verkehrsverstoß kam es am Samstag, 24.06.2023 gegen 14:00 Uhr auf der B33 von Konstanz in Richtung Allensbach. Ein 28-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem BMW die B33 von Konstanz in Richtung Allensbach. Auf Höhe der Einmündung der L220 in die B33 (dortige Stoppstelle) überholte unvermittelt ein hinter ihm fahrender, bislang unbekannter Fahrzeuglenker den 28-Jährigen und bremste diesen Höhe Hegne bis zum Stillstand aus. Der unbekannte Fahrzeuglenker stieg aus seinem PKW, trat an das Fahrzeug des 28-Jährigen heran und schlug diesem unvermittelt 3-mal mit der Faust ins Gesicht. Hierzu drückte er auch das elektronische Fahrzeugfenster mit Gewalt nach unten. Im Anschluss an die Tat entfernte er sich auf der B33 in Richtung Allensbach. Der Gesuchte fuhr einen blauen Peugeot mit Sankt Galler Zulassung (SG / CH). Laut einem weiteren, unbeteiligten Zeugen fiel der geschädigte 28-Jährige bereits selbst auf der B33 kurz nach dem Ortsausgang Konstanz durch verkehrswidrige Fahrweise auf. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des 28-jährigen BMW-Fahrers oder des unbekannten Fahrers des blauen Peugeot mit Sankt Galler Zulassung (CH), sowie der Körperverletzung im Bereich Hegne machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz (07531-9950) zu melden.

