POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/Landkreis Konstanz) Schwerverletztes Kind durch Arbeitsunfall (24.06.2023)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag, 24.06.2023 gegen 16:30 Uhr ein 13-jähriger Junge bei Gartenarbeiten in der Alemannenstraße in Mühlhausen-Ehingen zu. Der 13-Jährige, welcher seine Freizeit gerne im Umgang mit technischen Gerätschaften verbringt, half einem 34-Jährigen bei Terrassen- und Gartenarbeiten. Zum Unfallzeitpunkt bediente er einen 300 KG schweren, motorisierten Schubkarren um Erdaushub zu bewegen. Aufgrund eines Bedienfehlers klemmte er sein Bein zwischen Arbeitsgerät und Hauswand ein und verletzte sich schwer. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde er in eine Klinik verbracht.

