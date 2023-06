Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen/Landkreis Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus -Zeugensuche- (25.06.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Freitag, 23.06.2023 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr in Orsingen in der Mühlenstraße. Der 66-jährige Hausbewohner hielt sich im Tatzeitraum im 3. Obergeschoss seines Hauses auf. Durch das laute Gebell seines Hundes wurde er aufmerksam und stellte bei der Suche nach der Ursache fest, dass an einer Eingangstüre im Erdgeschoss frische Hebelspuren vorhanden waren. Zeugen, die am Tattag verdächtige Personen im betroffenen Wohngebiet beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach (Tel. 07771-93910) zu melden.

