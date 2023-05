POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannter löst Radmuttern an einem Wohnmobil

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft versuchte am Montagmorgen, 15.05.2023, gegen 01:00 Uhr in der Thürachstraße in Bad Krozingen einen Geldautomaten zu entwenden. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll kein Bargeld entwendet worden sein. Offenbar wurde bei den Tathandlungen ein Pkw eingesetzt. ...

