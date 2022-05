Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht

Weimar (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 23:00 Uhr wurde ein Pärchen dabei beobachtet, wie es sich unberechtigt Zutritt zu einer Garage in einem Komplex in der Marcel-Paul-Straße verschaffte. Der Mann bog dazu das Tor auf und gelangte so ins Innere. Seiner Begleiterin gab er dann zwei Pappkartons heraus, mit denen beide den Ort des Geschehens verließen. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der Mann und die Frau nicht mehr angetroffen werden. Durch die Polizeibeamten wurde nach einer kurzen Sichtung das Garagentor provisorisch verschlossen. Zur Klärung, ob und was gestohlen wurde, ist die PI Weimar auf der Suche nach dem Eigentümer der Garage.

