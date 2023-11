Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallflucht - Fahrzeug entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Unfallflucht

Beamte des Aalener Polizeireviers stellten am Sonntag fest, dass ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker am Morgen zwischen 4 Uhr und 7 Uhr auf der B 29a Abzweigung Ebnat in Richtung Elchingen mehrere Verkehrsschilder beschädigt hatte. Im Rahmen einer daraufhin erfolgten Fahndung konnte ein 19-Jähriger als Verursacher festgestellt werden. Der von ihm verursachte Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Neresheim: Fahrzeug entwendet

Zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagabend 22 Uhr entwendete ein Unbekannter den Mercedes Benz eines 27-Jährigen, den dieser in der Heidenheimer Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abgestellt hatte. Der Wert des Fahrzeuges wird mit rund 3000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruch

Durch die Leitstelle wurde die Polizei am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr verständigt, da in einem Gebäude in der Langertstraße wohl Gasgeruch wahrgenommen worden war und drei Personen über Atemprobleme geklagt hatten. Durch die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort kamen, wurden entsprechende Messungen durchgeführt, die allesamt ohne Ergebnis verliefen. Vorsorglich wurde eine Person zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf schneeglatter Fahrbahn kam ein 47-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 9.10 Uhr mit seinem Land Rover auf der Verbindungsstraße zwischen Hohenstadt und Butzenberg von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen am Straßenrand aufgestellten Stromkasten, wobei dieser zerstört wurde und es in der näheren Umgebung zu einem Stromausfall kam. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Aalen: Unfall wegen Schneeglätte

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Sonntagmorgen entstand, als ein 32-Jähriger gegen 9.30 Uhr mit seinem Renault auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Immenhofen wegen Schneeglätte von der Fahrbahn abkam. Der 32-Jährige blieb unverletzt.

Aalen: In Café eingebrochen

Am Sonntagmorgen zwsichen 7 und 7.15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Café am Spritzenhausplatz, wo sie etwas Bargeld aus einer Trinkgeldkasse und einer Verkaufskasse entwendeten. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: 23.800 Euro Sachschaden

Ein 19-Jähriger verursachte am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 23.800 Euro entstand. Mit seinem Kia befuhr er zur Unfallzeit die schneeglatte Galileistraße, wo er auf Höhe des Saturnwegs aufgrund Schneeglätte und Alkoholeinwirkung nach links von der Straße abkam und einen dort abgestellten VW Golf streifte. Im weiteren Verlauf prallte der Kia gegen einen Alfa Romeo, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Fiat geschoben wurde. Der 19-Jährige musste sich nach der Unfallaufnahme im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Bereits am Samstagabend zwischen 18.15 Uhr und 21 Uhr versuchten Unbekannte, die Terrassentüre eines Gebäudes in der Straße "Am Limes" aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Hinweise auf die Personen bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Stödtlen: Tier ausgewichen - 5000 Euro Schaden

Auf der Brühlstraße wich ein 32-Jähriger am Samstagabend gegen 21 Uhr - eigenen Angaben zufolge - einem die Fahrbahn querenden Fuchs aus, wobei er mit seinem Mercedes Benz gegen einen Mast fuhr. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro beziffert.

Lorch: Wer hat den Unfall beobachtet?

Im Kreuzungsbereich Ausfahrt Lorch B29 / Abfahrt in Richtung Muckensee kam es am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Mit seinem Audi bog ein 67-Jähriger - bei für ihn geltendem Grünlicht - in Richtung Muckensee ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 37-Jährigen kam. Auch die 37-Jährige gab an, dass die für sie geltende Ampel grün gezeigt hätte. Bei der Unfallverursacherin wurde während der Aufnahme des Sachverhalts Alkoholgeruch wahrgenommen; ein entsprechender Test ergab, dass sie rund 2 Promille aufwies. Die 37-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: 7000 Euro Sachschaden

Gegen 16.20 Uhr am Sonntagnachmittag befuhr eine 18-Jährige mit ihrem BMW die Oberbettringer Straße. Aus unbekanntem Grund brach das Heck des Fahrzeuges aus, wodurch die Fahranfängerin die Kontrolle über den Pkw verlor und dieser gegen einen entgegenkommenden BMW prallte. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

