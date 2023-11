POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugenaufruf der Kripo - Vorfahrt missachtet

Polizeipräsidium Aalen

Winnenden: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag, vermutlich kurz vor 4 Uhr in der Marbacher Straße zugetragen hat. Ein 33-jähriger Mann befand sich zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Auf Höhe eines dortigen Lebensmittelgeschäftes stürzte er zu Boden. Anschließend war der Mann für kurze Zeit ohne Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, fand er seinen Geldbeutel, der sich zuvor in seiner Hosentasche befand, aufgeklappt neben sich liegen vor. Aus diesem fehlte ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag. Von den hinzugezogenen Rettungssanitätern wurde eine Kopfplatzwunde beim 33-Jährigen festgestellt. Ob der Mann niedergeschlagen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen, die am frühen Samstagmorgen entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 7 Uhr ereignete. Eine 49-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Wieslauftalstraße in Haubersbronn und wollte nach rechts in die Welzheimer-Wald-Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit dem Pkw eines 60-jährigen Dacia-Fahrers zusammen.

