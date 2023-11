Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten

Aalen (ots)

K 1907, Gem. Althütte - Sechselberg: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Montag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 80-Jähriger die Kreisstraße 1907 von Althütte - Sechselberg in Richtung Auenwald - Lippoldsweiler mit seinem PKW Daimler. Kurz nach dem Ortsausgang von Sechselberg geriet er in einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Daimler Sprinter, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 43.000 Euro. Die Kreisstraße musste bis zum Ende der Reinigungsarbeiten gesperrt werden und konnte um 18 Uhr wieder freigegeben werden.

