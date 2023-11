POL-AA: Ostalbkreis: Skihang mit Fahrzeugen befahren - PKW beschädigt - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Neresheim: Gegen geparkten PKW geprallt - 7500 Euro Schaden

Ein 29-Jähriger befuhr am Montag gegen 8:20 Uhr mit seinem Mercedes die Graf-Stauffenberg-Straße in Richtung B 466. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten, BMW einer 55-Jährigen zu spät und prallte in Folge gegen das geparkte Fahrzeug. Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ellwangen/Rindelbach: Sachbeschädigung an Schule

An einer Grundschule im Kübelesbuck wurde im Zeitraum von Freitag, 11:10 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, eine Tischtennisplatte sowie eine Kletterwand beschädigt. Ein Mitarbeiter der Schule stellte zudem am Montagfrüh eine Farbschmiererei in Form eines Hakenkreuzes fest, welches mit roter Farbe dort angebracht wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Scheibe an PKW eingeschlagen

Am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Am Stadtgraben abgestellten Skoda ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche mit einem darin enthaltenen Geldbeutel. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Bartholomä: Skihang mit Fahrzeugen befahren

Unbekannte befuhren zwischen Samstag und Sonntag einen schneebedeckten Ski-und Schlittenhang am Wirtsberg vermutlich mit verschiedenen Fahrzeugen. Hierbei wurde der Skihang zum Teil "umgepflügt" und stark beschädigt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, schlug ein bislang Unbekannter eine Heckscheibe eines Renault ein, welcher in der Römerstraße abgestellt war. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von und 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

