POL-PDWIL: Brandstiftung

Hillesheim (ots) - Am 21.04.2023 gegen 03:22 Uhr brachen vermutlich zwei männliche Personen in eine Gaststätte in der Lammersdorfer Straße in Hillesheim ein. Hier gingen sie im Anschluss gezielt die dortigen Spielautomaten an. Im Anschluss entfernten sie sich fußläufig. Durch aufmerksame Zeugen konnten die Personen bei der Flucht noch gesehen werden. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: 18-25 Jahre, ein Täter ...

