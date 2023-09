Wald-Michelbach (ots) - Am 31.08.2023 um 09:38 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach in Höhe eines dortigen Kiosks zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer im Kurvenbereich zwischen Tankstelle und Polizeistation versucht, einen Traktor mit Anhänger zu überholen. Aufgrund eines weiteren, entgegenkommenden Traktors musste der Wagenlenker ...

