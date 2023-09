POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) - Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ist ein 42 Jahre alter Mann aus Darmstadt am Mittwochabend (30.8.) in der Frankfurter Straße und in Höhe einer Esso-Tankstelle, von zwei noch unbekannten Tätern geschlagen und getreten worden. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar und Gegenstand ...

mehr