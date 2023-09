Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am 31.08.2023 um 09:38 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach in Höhe eines dortigen Kiosks zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer im Kurvenbereich zwischen Tankstelle und Polizeistation versucht, einen Traktor mit Anhänger zu überholen. Aufgrund eines weiteren, entgegenkommenden Traktors musste der Wagenlenker frühzeitig wieder einscheren, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kollidierte er mit dem Traktor, den er versuchte hatte zu überholen. Im Anschluss an die Kollision setzte das Fahrzeug dann die Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Insbesondere wird der Fahrer des entgegenkommenden Traktors gesucht.

Hinweise werden bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/ 9405 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell