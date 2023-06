Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: 400 Einsatzkräfte bekämpfen Waldbrand bei Mielkendorf

Rendsburg (ots)

Mielkendorf - Nahezu gleichzeitig meldeten der Pilot des Rettungshubscharubers Christoph 41 und ein Feuerwehrmann aus Mielkendorf am Dienstag (13.06.2023) eine starke Rauchentwicklung im Waldgebiet Hansdorfer Tannen. Bei Eintreffen der ersten Freiwilligen Feuerwehren stand ein rund 800 Quadratmeter großes Areal in Flammen. Problematisch war der starke und zudem umlaufende Wind. Die Leitstelle alarmierte schnell Feuerwehren aus dem ganzen Kreis Rendsburg-Eckernförde und aus Kiel um für ein mögliches Ausbreiten der Flammen gewappnet zu sein. Das Wasser für die Löscharbeiten mußte über lange Strecken herangeschafft werden. Zeitweise fuhren Tankschlöschfahrzeuge im Pendelbetrieb Wasser aus einem eigens aufgestellten 5000 Kubikmeter Wasserbecken zur Einsatzstelle. Rund 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr und dem DRK sind an dem Einsatz beteiligt, die Löscharbeiten werden noch bis in die Abendstunden andauern. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt.

