Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großfeuer auf dem Gut Schierensee eine Person verletzt und fünf Pferde gerettet.

Bild-Infos

Download

Rendsburg (ots)

Schierensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) - Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in einer ca. 30x120 Meter großen Scheune ausgebrochen. Mehrere Wehren des Amtes Eidertal sowie die Feuerwehr Bordesholm, Außerdem ist der Löschzug-Gefahrgut sowie die Technische Einsatzleitung des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Einsatz. Ein Mitarbeiter wurde mit verbrennungen an der Hand und im Nacken bereich in eine Klinik gebracht. Die fünf Pferde konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Die Wasserversorgung musste über mehrere Hundert Meter verlegt. Derzeit sind rund 220 Einsatzkräfte im Einsatz. Aktuell (22:30 Uhr) ist das Feuer unter Kontrolle, die Einsatzdauer ist noch nicht absehbar. Die Kripo ist an der Einsatzstelle und nimmt die ersten Ermittlungen auf.

Eine Aktualisierung der Pressemitteilung wird im Laufe des Montages erfolgen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell