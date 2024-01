Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Bremerhaven (ots)

Die gestohlene Ware noch schnell wieder loszuwerden: Das versuchte am gestrigen Donnerstag, 4. Januar, ein Ladendieb in Bremerhaven-Mitte.

Gegen 14 Uhr beobachteten zwei Angestellte eines Einzelhandelsgeschäftes in der Bremerhavener Fußgängerzone, wie ein Mann sich zunächst eine Geldbörse aus der Auslage einsteckte und dann mit einem Paar Schuhe und einer Jogginghose in der Umkleidekabine verschwand. Die Mitarbeiterinnen vermuteten einen Ladendiebstahl und alarmierten die Polizei. Und tatsächlich: Hinter dem Vorhang entfernte der mutmaßliche Ladendieb die Diebstahlssicherungen und zog sich die Kleidung an. Was der 38-Jährige nicht wusste: Vor dem Geschäft wartete bereits die Polizei auf hin. Noch vor Erreichen des Ausgangs bemerkte der Täter offenbar, dass er ertappte wurde, und flüchtete sich zurück in die Kabine. Hier versuchte er noch hastig, sich der Kleidung wieder zu erledigen. Doch das nutzte ihm nichts mehr: Die Beamten nahmen den Fall auf, und den 38-jährigen Bremerhavener erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell