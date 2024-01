Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf - Rottweil, BAB A81, Trichtingen) Unfall fordert 8000 Euro Schaden

Oberndorf - Rottweil, BAB A81, Trichtingen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an einem BMW X1 hat ein Unfall gefordert, der am Sonntagabend auf der Bundesautobahn A 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil, etwa auf Höhe Trichtingen passiert ist. Kurz nach 19.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit einem Fiat Panda auf dem rechten Fahrstreifen der A81 in Richtung Süden. Etwa auf Höhe Trichtingen scherte die Frau auf den linken Fahrstreifen aus, ohne auf einen bereits dort fahrenden BMW X1 eines 25-jährigen Autofahrers zu achten. Um einen Unfall mit dem Fiat zu verhindern, lenkte der BMW-Fahrer ebenfalls nach links und touchierte dabei die Mittelschutzplanken. Zu einer Berührung mit dem Fiat war es nicht gekommen.

