POL-DO: 82-jähriger Autofahrer prallt gegen Hauswand

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1162

Heute (4.12.2023) um 10:44 Uhr fuhr ein Opel in Dortmund überraschend auf dem Wickeder Hellweg über die Gegenfahrbahn und prallte ungebremst in die gegenüberliegende Hauswand.

Am Steuer befand sich ein 82-jähriger Dortmunder, der bereits auf die Ansprache der Ersthelfer nicht mehr reagierte. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern an.

Der Verkehr auf dem Wickeder Hellweg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden über eine Spur geführt.

Bei dem Unfall wurde zudem noch ein weiterer geparkter Wagen leicht beschädigt.

