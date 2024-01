Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - eine Person leicht verletzt (08.01.2024)

Stockach, B31 (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Ludwigshafen und Stockach ist in der Nacht auf Montag eine Person leicht verletzt worden. Kurz nach Mitternacht fuhr ein 23-Jähriger mit einem Audi von Ludwigshafen kommend in Richtung Stockach. Kurz nach der Anschlussstelle zur A98 geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einer angrenzenden Wiese. Dabei erlitt eine 19-jährige Mitfahrerin eine Verletzung an der Hand. Sowohl der 23-Jährige als auch eine weitere 20 Jahre junge Frau blieben unverletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

