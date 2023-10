LPI-SHL: Fahrzeug ausgebrannt

Meiningen (ots) - Unbekannte Langfinger mchten sich in der Nacht zu Montag ein Rennrad im Wert von ca. 500 Euro zu eigen. Das Zweirad war in einer Garage "Am Stiefelsgraben " in Meiningen abgestellt. Die Täter öffneten die Garagentür gewaltsam, nahmen das Rad an sich und flüchteten unbemerkt. Zeugenhinweise nimmt die Meininger Polizei (03693 69-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0271428 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

