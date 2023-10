LPI-SHL: Hochwertige Beute

Altersbach (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag bis Montag gewaltsam Zutritt in einen Keller eines Gartenhauses "Am Arzberg" in Alersbach und entwendeten ein Fernglas sowie einen Akkuschrauber im Gesamtwert von 150 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise werden telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0270343 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

