LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberhof (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen Sonntagmittag die Heckscheibe eines Skodas ein, der auf einem Parkplatz in der Dr.-Curt-Weidhaas-Straße in Oberhof abgestellt war. Sie entwendeten zwei im Wagen befindliche Sportrücksäcke im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Zeugen melden sich bitte telefonisch 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0269214. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 ...

