Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wurstautomat beschädigt

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr einen Stein gegen einen Wurstautomaten, der in der Bahnhofstraße in Steinbach-Hallenberg steht. Laut Aussage eines Zeugen flüchtete der Unbekannte nach der Tat mit einem Motorrad in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Weitere Hinweise nimmt die Suhler Polizei (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0269223 entgegen.

