LPI-SHL: Auffahrunfall

Eine 54-jährige Peugeot-Fahrerin missachtete Sonntagabend gegen 21:20 Uhr beim Abbiegen in die Neu-Ulmer-Straße in Meiningen eine 20-Jährige, die mit ihrem Wagen aus Richtung Dreißigacker kam. Die junge Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

