POL-BN: Gaststätteneinbruch in Bonner Nordstadt - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - In den Vormittagsstunden des 16.07.2023, gegen 09:10 Uhr, gelang eine zunächst unbekannte männliche Person in die Räume eines Einfamilienhauses auf der Schultheißstraße in Bonn-Vilich. Nach den aktuellen Erkenntnissen war er durch unverschlossene Türen in das Haus gelangt, während die Bewohner im ...

