Polizei Bonn

POL-BN: Bargelddiebstahl aus Haus in Bonn-Vilich - Unbekannter von Bewohner überrascht und festgehalten - Vorläufige Festnahme

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 16.07.2023, gegen 09:10 Uhr, gelang eine zunächst unbekannte männliche Person in die Räume eines Einfamilienhauses auf der Schultheißstraße in Bonn-Vilich.

Nach den aktuellen Erkenntnissen war er durch unverschlossene Türen in das Haus gelangt, während die Bewohner im rückwärtigen Gartenbereich frühstückten. Im Haus durchsuchte der Täter eine Schublade, aus der er eine Geldbörse zog und das darin befindliche Bargeld in seine Hosentasche steckte. Ein zufällig in das Haus kommender Bewohner entdeckte den Unbekannten - bei einem folgenden Gerangel zwischen den beiden Männern zog sich der Bewohner leichte Verletzungen zu. Es gelang ihm jedoch, den Täter bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife an seiner Flucht vom Ort des Geschehens zu hindern.

Die polizeilichen Einsatzkräfte überprüften den 60-Jährigen, der der Polizei auf dem Gebiet der Einbruchskriminalität bekannt ist und nahmen ihn vorläufig fest. Das vor dem Haus abgestellte Fahrrad des Beschuldigten lag als gestohlen ein und wurde sichergestellt. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der 60-Jährige in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Das zuständige KK 13 führt die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell