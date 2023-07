Polizei Bonn

POL-BN: Außenbordmotor und Videokamera gestohlen Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Bonn (ots)

Außenbordmotor und Videokamera gestohlen - Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Am Vormittag des 27.05.2023 kam es zu einem Diebstahl von einem Privatgrundstück in Bonn-Venusberg Ein bisher unbekannter Täter ist verdächtig, einen auf dem Gelände abgestellten Außenbordmotor sowie eine Videokamera entwendet zu haben. Hierbei wurde er videographiert. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird nunmehr auf richterlichen Beschluss ein Foto der Person veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/110166 abrufbar. Wer Hinweise zu der Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228/ 15-0 oder per mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell