Polizei Bonn

POL-BN: Polizei registriert für das Wochenende mehr als 20 Sachbeschädigungen und Diebstähle an/aus geparkten Autos - Vornehmlich Tiefgaragen betroffen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Für den Zeitraum zwischen dem 14.07.2023, gegen 19:00 Uhr, und dem 15.07.2023, gegen 12:00 Uhr, registrierte die Bonner Polizei mehr als 20 Sachbeschädigungen und Diebstähle an geparkten Autos im Bonner Stadtgebiet:

In der Bonner Nordstadt wurde nach den bisherigen Feststellungen im Verlauf der Adolfstraße an vier geparkten Wagen eine Seitenscheibe eingeschlagen - in drei Fällen befand sich der Tatort in einer Tiefgarage.

In Bonn Endenich waren zwei Tiefgaragenbereiche auf der Simone-Viel-Straße und auf dem Steinweg betroffen - hier wurde nach dem aktuellen Sachstand an insgesamt fünf Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen.

In der Bonner Südstadt war eine Tiefgarage auf der Adenauerallee besonders betroffen. Hier machten sich Unbekannte an insgesamt elf Wagen zu schaffen und schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein.

Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Für den Bereich der Prinz-Albert Straße in Bonn-Zentrum registrierte die Bonner Polizei darüber hinaus an insgesamt 6 geparkten Autos Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien:

In dem Zeitraum zwischen dem 14.07.2023, gegen 16:00 Uhr, und dem 15.07.2023, gegen 17:00 Uhr, wurden die Scheiben mehrerer am Straßenrand geparkter Wagen jeweils von Unbekannten mit lila Farbe besprüht. Darüber hinaus wurde auch ein Straßenschild mit lila Sprühfarbe beschmiert.

Auch hier entstand ein geschätzter Sachschaden im Umfang von mehreren tausend Euro.

Am 14.07.2023, gegen 17:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen Verdächtigen, der zu diesem Zeitpunkt im Verlauf der Prinz-Albert-Straße mit Farbe hantierte. Die Ermittler prüfen hierzu auch, ob der beobachtete

junge Mann mit blonden Haaren,

der zum Zeitpunkt der Beobachtung mit freiem Oberkörper zu Fuß unterwegs war,

mit den zuletzt beschriebenen Tatausführungen im Zusammenhang stehen könnte.

Das zuständige KK 15 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den beschriebenen Fällen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den Fällen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder der Mailanschrift KK15.bonn@polizei.nrw.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell