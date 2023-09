POL-F: 230911 - 1043 Frankfurt - Bundesautobahn 66: Geschwindigkeitsmessungen - Temposündern droht Fahrverbot

Frankfurt (ots) - (lo) In der Niddastraße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.09.2023) ein 22-jähriger Mann festgenommen worden, der aus einem geparkten Fahrzeug mehrere Gegenstände entwendet hatte. Gegen 00:50 Uhr bemerkten zivile Polizeikräfte den Dieb, wie er sich im Bereich der Kaiserstraße an den Rucksäcken von Passanten zu schaffen machte. Der ...

mehr