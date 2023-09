Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230910 - 1042 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Erneute Festnahme innerhalb von wenigen Stunden

Frankfurt (ots)

(lo) In der Niddastraße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.09.2023) ein 22-jähriger Mann festgenommen worden, der aus einem geparkten Fahrzeug mehrere Gegenstände entwendet hatte.

Gegen 00:50 Uhr bemerkten zivile Polizeikräfte den Dieb, wie er sich im Bereich der Kaiserstraße an den Rucksäcken von Passanten zu schaffen machte. Der Versuch, die Sachen widerrechtlich an sich zu nehmen, misslang, so dass er sich in Richtung Niddastraße begab, um an den Türgriffen von Fahrzeugen zu ziehen, wobei er das Glück hatte, dass eines der Autos unverschlossen war.

Schließlich gelang es ihm, in einen geparkten unverschlossenen Volkswagen einzudringen. Er gelangte in den Innenraum und kam mit einem Smartphone der Marke "IPhone" und einer Musikbox der Marke "JBL" wieder heraus. Die Freude währte nicht lange: Es folgte die Festnahme.

Im Zuge der Maßnahmen fanden die Beamten in der Jackentasche des Diebes einen abgebrochenen Flaschenhals.

Nennenswert ist, dass der Beschuldigte erst 45 Minuten zuvor wegen einer gefährlichen Körperverletzung, ebenfalls im Bahnhofsviertel, von der Wache entlassen worden war und sein deviantes Verhalten fortsetzte.

Neben der gefährlichen Körperverletzung muss er sich nun auch wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten.

