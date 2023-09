POL-F: 230910 - 1041 Frankfurt - Innenstadt: Trickdiebduo festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) Am Freitagmittag (08. September 2023) bot ein Jugendlicher aus Fechenheim seinen Hund im Internet zum Verkauf an. In der Konstanzer Straße traf er dann einen Interessenten, der ihm unter Vorspiegelung falscher Tatsachen den Hund stahl. Der Täter ist flüchtig. Gegen 15.00 Uhr vereinbarte der 16-jährige Geschädigte mit einem ...

