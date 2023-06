Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Hund entlaufen - Halter festgenommen

Annweiler (ots)

Am 8. Juni 2023 um 20:20 Uhr übernahm eine Streife der Bundespolizei einen entlaufenen Hund, den aufmerksame Bürger zuvor auf der B 48 bei Annweiler festgestellt hatten. Der Halter des Vierbeiners konnte durch die Polizisten ermittelt werden. Bei der Überprüfung des 39-jährigen Mannes wurde ein bestehender Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Urkundenfälschung gegen ihn festgestellt. Da der Mann die Geldstrafe von 3000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen in die JVA Zweibrücken verbracht. Der Hund wurde in die Obhut der Lebensgefährtin des Mannes übergeben.

