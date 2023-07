Uslar (ots) - USLAR, (go), AN DER EISENBAHN, Montag, der 03.07.2023, 16:40 Uhr. Eine 81 jährige PKW Fahrerin aus Hardegsen fuhr in einer Engstelle der Fahrbahn gegen eine Leitplanke und verließ den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden Schäden am PKW und an der Leitplanke in Höhe von ca. 500 Euro festgestellt. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

