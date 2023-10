Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Garage

Meiningen (ots)

Unbekannte Langfinger mchten sich in der Nacht zu Montag ein Rennrad im Wert von ca. 500 Euro zu eigen. Das Zweirad war in einer Garage "Am Stiefelsgraben " in Meiningen abgestellt. Die Täter öffneten die Garagentür gewaltsam, nahmen das Rad an sich und flüchteten unbemerkt. Zeugenhinweise nimmt die Meininger Polizei (03693 69-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0271428 entgegen.

