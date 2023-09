POL-REK: 230919-1: Kind nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Pulheim (ots) - Durch Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme Verkehrssperrungen im Stadtgebiet Pulheim Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim ist am Montagnachmittag (18. September) ein Junge (10) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um das Kind und brachten es mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Mit einem Rettungshubschrauber ...

