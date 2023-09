Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230918-1: Unbekannte brachen Transporter auf - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Polizisten stellten Fahrrad und mutmaßliches Diebesgut sicher

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (18. September) in Bergheim drei Mercedes Sprinter aufgebrochen und Gegenstände entwendet haben sollen. Laut Zeugenangaben sei ein Täter etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, habe längere Haare und eine kräftige Statur. Sein Komplize sei etwa 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und korpulent. Er habe einen dunklen Bart. Zur Tatzeit habe er eine Brille sowie eine Schirmmütze getragen. Er sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der Geschädigte (21) gegen 0.30 Uhr zu Fuß auf der Straße "Dänischer Weg" unterwegs. Dabei habe er bemerkt, dass ein Mann auf dem Fahrersitz seines Fahrzeugs saß. Als der Verdächtige den 21-Jährigen gesehen habe, sei er ausgestiegen und weggelaufen. Ein weiterer Mann, der neben dem Mercedes gestanden habe, sei mit einem Fahrrad hinter dem Flüchtenden hergefahren. Später sei der Täter, der zu Fuß unterwegs war, auf den Gepäckträger des Fahrrads gestiegen.

Der 21-Jährige alarmierte die Polizei. Beamte stellten am Tatort fest, dass Unbekannte insgesamt drei geparkte Fahrzeuge durchwühlt hatten. Zudem stand neben einem der betroffenen Transporter ein Fahrrad mit einem Anhänger. Darin befanden sich laut ersten Erkenntnissen diverse Gegenstände, die aus den angegangenen Fahrzeugen stammen könnten. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Uniformierten fest, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet ist. Sie stellten das Zweirad sowie die aufgefundenen Gegenstände aus dem Fahrradanhänger sicher. Weitere Polizisten sicherten Spuren am Tatort. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

