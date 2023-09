Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Brühl (ots)

18-jähriger Motorradfahrer ohne erforderlichen Führerschein. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (15.09.) übersah ein Motorradfahrer (18) eine wartende Fahrzeugschlange. Bei seinem Ausweichmanöver stieß er mit einem abbiegenden Pkw zusammen.

Laut ersten Erkenntnissen warteten auf der Rheinstraße in Höhe der Einmündung Franzstraße mehrere Fahrzeuge, da der erste Pkw nach links in die Franzstraße einbiegen wollte. Dieser ließ noch zwei auf dem parallel verlaufenden Radweg entgegenkommende Fahrradfahrer passieren. Der 18-jährige Motorradfahrer erkannte die wartenden Fahrzeuge zu spät. Er versuchte noch zu bremsen und nach links auszuweichen. Hier kollidierte er dann mit dem bereits abbiegenden Autofahrer. Der Kradfahrer wurde durch die Kollision leichtverletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Brühl zur ambulanten Behandlung zugeführt. Im Anschluss wurde bei weiteren Überprüfungen der Fahrzeugführer durch die Polizei festgestellt, dass der 18- Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrades besitzt. Die Beamten des Verkehrskommissariates haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ua)

