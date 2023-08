BPOLD FRA: 12 Jahre Haft für Kokain-Händler

Frankfurt/Main (ots) - Am 09.08.2023 vollstreckten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt Haftbefehle gegen zwei gesuchte Personen. Ein 35-jähriger Deutscher, welcher aus Hong Kong/China nach Frankfurt am Main reiste, musste eine Geldstrafe in Höhe von 1.888 Euro zahlen. Das Amtsgericht Frankfurt am Main ...

mehr