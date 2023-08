Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mit 1,81 Promille in den Vorgarten - 4603,84 Euro bezahlt

Frankfurt/Main (ots)

Am 6. August nahmen Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen einen 33-jährigen Serben nach seiner Ankunft aus Belgrad/Serbien bereits am Luftfahrzeug fest. Seit Januar suchte die Staatsanwaltschaft Bamberg nach dem Serben. Der Mann fuhr im April 2022 unter Alkoholeinfluss in den Vorgarten einer Firma und beschädigte dabei die Gebäudefassade, woraus ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro resultierte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde ihm für 12 Monate entzogen. Das Amtsgericht Bamberg verhängte im August 2022 eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 80 Euro wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Serbe zahlte die Geldstrafe in Höhe von 4603,84 Euro vor Ort und konnte somit seine Haft abwenden.

