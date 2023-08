Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Steuerhinterziehung und Trunkenheit im Verkehr - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am 09.08.2023 vollstreckten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt Haftbefehle gegen zwei gesuchte Personen.

Ein 35-jähriger Deutscher, welcher aus Hong Kong/China nach Frankfurt am Main reiste, musste eine Geldstrafe in Höhe von 1.888 Euro zahlen. Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte ihn wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen. Die Person wendete durch das Zahlen der Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen ab.

Das Amtsgericht Landstuhl verurteilte einen 51-jährigen US-Amerikaner zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro. Der aus Denver/USA kommende Mann hatte sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar gemacht. Die Ehefrau zahlte die Geldstrafe für ihren Ehemann und wendete damit eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen ab.

Beide Personen reisten anschließend nach Deutschland ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell