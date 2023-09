Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230918-3: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Pulheim (ots)

Durch Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme Verkehrssperrungen im Stadtgebiet Pulheim

Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim ist am Montagnachmittag (18. September) ein Junge (10) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um das Kind und brachten es mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein zweiter Notarzt zur Unfallstelle geflogen. Beide Notärzte konnten Lebensgefahr nicht ausschließen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis nimmt derzeit den Unfall auf und sichert die Spurenlage am Einsatzort.

Nach ersten Ermittlungen soll das Kind gegen 15.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Escher Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Einmündung zur Venloer Straße wurde der Junge aus bislang ungeklärter Ursache von einem Lastwagen erfasst, der nach rechts in Richtung Stommeln abgebogen sein soll. Dabei zog sich der Radfahrer schwerste Verletzungen zu. Rettungskräfte und Polizisten kümmern sich ebenfalls um den Fahrer des Lastwagens, der einen Schock erlitt.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis ein Unfallaufnahmeteam angefordert.

Aktuell sperren Polizisten das Teilstück der Venloer Straße zwischen der Blumenstraße und der Rathausstraße großräumig ab. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Sperrmaßnahmen werden nach aktueller Schätzung noch bis etwa 19 Uhr andauern. (he/si/akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell