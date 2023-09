Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230918-2: Ermittler suchen mutmaßlichen unfallbeteiligten Fußgänger

Brühl (ots)

Autofahrerin verletzte sich leicht

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (14. September) in Brühl hat sich eine Autofahrerin (47) leichter Verletzungen zugezogen. Laut ersten Erkenntnissen wich sie einem unbekannten Fußgänger aus und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrsschild, dass auf einer Verkehrsinsel stand.

Die Sachbearbeiter bitten den bislang unbekannten Mann oder Zeugen sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Hinweise nehmen die Beamten des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 12.15 Uhr soll die 47-Jährige mit ihrem Skoda auf der Straße "An der Maar" gefahren sein. Sie habe beabsichtigt in die Pingsdorfer Straße in Fahrtrichtung Euskirchen einzubiegen. Hier sei der schlanke Mann mit dunkler Kappe über die Straße gelaufen. Um eine Kollision zu verhindern sei die Skodafahrerin laut eigener Aussage nach links ausgewichen. Polizisten nahmen den Unfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell